Лебрюн: НХЛ проводит проверку 12 городов для продолжения сезона

Известный североамериканский обозреватель Пьер Лебрюн прокомментировал информацию о том, что НХЛ может возобновить сезон на четырёх аренах без зрителей.

«В настоящее время НХЛ проводит проверку 12 городов с целью использования четырёх из них в качестве централизованных площадок в случае возобновления сезона. Слышал, что в список вошли Миннесота, Эдмонтон, Торонто, Питтсбург, Коламбус и Даллас. «Каролина» и «Баффало» заинтересованы в участии, но не думаю, что они попали в список. Многие клубы проявляют интерес, список может измениться, но, по моей информации, в настоящее время лига находится в процессе тщательного изучения 12 городов», – приводит слова Лебрюна The Athletic.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что распространение вируса достигло уровня пандемии. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.