Яшин — о составе группы на ОИ: нельзя сказать, повезло нам или нет

Бывший капитан сборной России по хоккею Алексей Яшин прокомментировал ситуацию в группе, в которой россиянам предстоит выступить на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
«До Олимпиады ещё так далеко, но какие есть соперники, такие и есть. Нельзя сказать, повезло нам или нет, всё равно это групповой этап. Все решающие игры наступают на стадии плей-офф. Нужно играть и побеждать», — приводит слова Яшина News.ru.
В олимпийском турнире примут участие 12 команд, которые будут разбиты на три группы по четыре сборные в каждой. Сборные России, Чехии и Швейцарии попали в группу B. Ещё один участник квартета определится в квалификации.
В группе A выступят команды Канады, США, Германии и Китая. Квартет C составят сборные Финляндии, Швеции и две команды, прошедшие квалификационный турнир.
- 24 апреля 2020
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