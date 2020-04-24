Яшин — о составе группы на ОИ: нельзя сказать, повезло нам или нет

Бывший капитан сборной России по хоккею Алексей Яшин прокомментировал ситуацию в группе, в которой россиянам предстоит выступить на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«До Олимпиады ещё так далеко, но какие есть соперники, такие и есть. Нельзя сказать, повезло нам или нет, всё равно это групповой этап. Все решающие игры наступают на стадии плей-офф. Нужно играть и побеждать», — приводит слова Яшина News.ru.

В олимпийском турнире примут участие 12 команд, которые будут разбиты на три группы по четыре сборные в каждой. Сборные России, Чехии и Швейцарии попали в группу B. Ещё один участник квартета определится в квалификации.

В группе A выступят команды Канады, США, Германии и Китая. Квартет C составят сборные Финляндии, Швеции и две команды, прошедшие квалификационный турнир.