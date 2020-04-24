Михеев: чувствую себя отлично, полностью готов выходить на лёд

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев сообщил, что восстановился после травмы, полученной в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:4 ОТ).

«Восстановился ли после травмы? Да. Чувствую себя отлично. Если бы пандемия коронавируса не вынудила НХЛ прервать сезон, я бы сейчас уже играл. Полностью готов выходить на лёд. Но по понятным причинам сейчас не могу это сделать.

У меня хоть и была защита, все равно нашлось открытое пространство. Были дополнительные нашивки на руке, поэтому шансы избежать повреждения имелись, но сейчас уже можно говорить что угодно. Что случилось, то случилось. Понадобилось время, чтобы все зажило. Потом уже начал восстанавливать руку и движение пальцев», — приводят слова Михеева «Известия».