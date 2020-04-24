Брат Владислава Наместникова подписал контракт с клубом OHL

Максим Наместников, брат нападающего «Колорадо Эвеланш» Владислава Наместникова, подписал контракт с клубом OHL «Сарния Стинг», информирует в «Твиттере» хоккейный агент Дэн Мильштейн. 16-летний форвард ранее был выбран под общим третьим номером Юниорской лиги Онтарио.

27-летний Владислав Наместников выступает в Национальной хоккейной лиге с 2013 года. Сезон-2019/2020 нападающий начинал в «Нью-Йорк Рейнджерс», после чего его обменяли в «Оттаву Сенаторз», откуда его выменял «Колорадо». В этом регулярном чемпионате россиянин провёл 65 матчей, записав на свой счёт 31 (17+14) балл при показателе полезности "-5" и 45 минутах штрафного времени.

Регулярный чемпионат НХЛ прерван из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией.