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Карнаухов — о завершении сезона: досадно. У ЦСКА был шанс защитить титул

Карнаухов — о завершении сезона: досадно. У ЦСКА был шанс защитить титул
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий московского ЦСКА Павел Карнаухов прокомментировал решение КХЛ о досрочном завершении сезона-2019/2020 из-за коронавируса.

«Обидно, досадно. Был второй шанс. И хорошая возможность защитить титул. Но мы здесь не решаем. Все что ни делается, делается к лучшему. Чего ожидать болельщикам от следующего сезона? Во-первых, команда обновится. Придёт свежая кровь, а это всегда хорошо. Во-вторых, наши задачи все знают. Есть цель, которая объединяет, и всё будет зависеть от нас.

Как провожу время на карантине? Работаю по хозяйству, дел хватает. Уже нужно заготовить дрова на зиму. Много забот в огороде, сейчас идёт посевная деятельность. Нужно за животными и птичьим двором ухаживать. На скуку и безделье нет времени (улыбается)», — приводит слова Карнаухова пресс-служба ЦСКА.

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