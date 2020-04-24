Потехин: «Металлургу» не хватает командного духа, веры в себя и партнёра на льду

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Богдан Потехин прокомментировал выступление команды в сезоне-2019/20.
«Сезон не получился. Мы все это понимаем. Это уже история. Надо просто сделать из всего правильные выводы, переосмыслить некоторые вещи. Возможно, были ошибки в селекции. Хотя мне трудно судить — меня два года не было в «Магнитке».
Одна из причин невыразительного выступления команды — отсутствие сплочённости. То есть в каких-то моментах надо играть не только за себя, но и за партнёра. До моего отъезда у нас был очень сплоченный коллектив в раздевалке. Мы не боялись трудностей, нам по силам был любой соперник. Если подытожить общее впечатление от сезона: нам не хватило командного духа, веры в себя и партнёра на льду.
Мы действительно хотели в плей-офф показать себя с лучшей стороны. Собирались, разговаривали с ребятами на эту тему. Настраивались на кубковые матчи. Но если исходить из всего сезона, то, согласитесь, чудес не бывает: чтобы команда весь чемпионат шла в нижней части турнирной таблицы, а в плей-офф вдруг преобразилась и стала всех обыгрывать. В профессиональном спорте это единичные случаи», — приводит слова Потехина пресс-служба клуба.
Напомним, в первом раунде плей-офф «Металлург» потерпел поражение в серии с казахстанским «Барысом» со счётом 1-4.
- 24 апреля 2020
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