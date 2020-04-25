Кречин: рассчитываем на сохранение того бюджета, который был у «Лады» в прошлом сезоне

Спортивный директор тольяттинской «Лады» Владимир Кречин прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса.

«На самом деле, работа проходит в стандартном режиме. Рабочего стола не хватает, чтобы уместить профайлы всех игроков, которые хотят продолжить карьеру в «Ладе». Предложений от представителей игроков хватает. Совместно с тренерским штабом мы смотрим видео, обсуждаем кандидатуры и определяем хоккеистов, с кем будем вести переговоры. Не сомневаюсь, что в ВХЛ кипит работа, но вряд ли кто-то может сейчас точно сказать, каким будет следующий сезон. Я могу лишь высказывать пожелания. Система с конференциями и дивизионами мне не очень понравилась. Обычная игра в круг со всеми — по игре дома и на выезде мне кажется честнее и интереснее. Все в одинаковых условиях.

Пандемия затрагивает всех. «Адмирал» покинул КХЛ, а «Хумо» — ВХЛ, не от хорошей жизни. Как будет дальше, посмотрим. На данный момент мы рассчитываем на сохранение того бюджета, который был у нас в прошлом сезоне.

Мы отдаём себе отчёт, что не судят только победителей, а нашу работу часто подвергают критике и не видят в ней позитивных перемен, и я не оправдываю этим недостигнутые в сезоне 2019/20 высоты, но однозначно понимаю, что хоккейный клуб «Лада» научился делать то, чего раньше не делал. И к команде со следующего сезона будут применяться совершенно иные методы тренировочного процесса и оценки, которые уже сегодня позволили понять, кто будет в составе завтрашней «Лады», более быстрой, техничной, агрессивной, оправдывающей ожидания болельщиков», — приводит слова Кречина пресс-служба клуба.