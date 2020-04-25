Макеев: как мы будем удерживать людей при потолке в 900 млн? Через два года Олимпиада

Нападающий подольского «Витязя» Алексей Макеев высказал мнение относительно потолка зарплат в клубах КХЛ.

«Хочется, чтобы все команды были равны, и каждая могла обыграть каждую. Не только в начале сезона, как это часто удается сейчас, но и в середине «регулярки», и в конце. Тот же «Витязь» показал, что в сентябре может обыграть кого угодно, но в декабре наступила яма, когда ЦСКА и СКА выходили на пик формы. Можно было против них играть, но гораздо сложнее. Потому что у одних клубов шесть звеньев, а у других — четыре. И то четвёртые звенья берут из Высшей лиги, из фарм-клубов. Надеюсь, потолок зарплат усилит конкуренцию.

На мой взгляд, его как-то резко снизили с 1,3 млрд. Нужна золотая середина. Где-нибудь на уровне 1,1 млрд. А с низким потолком мы уже видим, как много ребят уезжает в НХЛ. И ещё многие поедут за океан. Понятно, что престижная лига — все туда хотят попасть. Но как мы будем удерживать людей при потолке в 900 млн? А у нас ведь через два года Олимпиада. И неясно, как будем комплектоваться, если туда НХЛ не отпустит своих игроков», — приводят слова Макеева «Известия».