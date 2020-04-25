Купер: Стэмкос будет готов, если сезон возобновится

Главный тренер клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер считает, что 30-летний канадский форвард Стивен Стэмкос должен восстановиться от операции на мышцах кора и будет готов играть в случае возобновления чемпионата НХЛ.

«Он прогрессирует каждый день. Понятия не имею, когда всё вернётся на круги своя, но мы думаем, что все наши ребята будут готовы, когда настанет время. Мы понимаем, что едва ли это случится завтра или на следующей неделе, но когда сезон возобновится, все должны быть готовы. Я знаю, что Стэмкос очень усердно работал над возвращением. В этой ситуации нужен отдых, который у него был.

Наши ребята — прекрасные спортсмены, и они работают каждый сам по себе. Конечно, невозможность тренироваться на льду является проблемой. Но игроки поддерживают себя в прекрасной форме.

Меня больше волнует психологическая сторона ситуации. В какой ментальной форме игроки выйдут с паузы и будут ли они готовы закончить то, что было начато. Наверное, сейчас неизвестность сменилась небольшим чувством грусти. Но я верю, что в конце туннеля есть свет.

Восстановление будет медленным, но мы должны вернуться к нормальности. Я знаю, что лига и комиссионер Гэри Беттмэн делают всё, что в их власти, чтобы исследовать возможные сценарии возвращения хоккея. Все это хорошие новости. Ребята знают, что весенний хоккей будет. Просто он сместится на лето», — приводит слова Купера русскоязычная версия сайта НХЛ.

В текущем сезоне Стэмкос провёл 57 матчей за «Тампу», в которых набрал 66 (29+37) очков и заработал показатель полезности «+14». Он является вторым бомбардиром команды после российского нападающего Никиты Кучерова, на счету которого 85 (33+52) очков.



Всего за карьеру 30-летний форвард принял участие в 803 матчах в НХЛ, отметившись 832 (422+410) очками при коэффициенте полезности «+44».

Капитану «Тампы» Стэмкосу потребовалась операция. Он пропустит 6-8 недель