Ковальчук станцевал во время тренировки с женой. Видео

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук показал, как проводит свободное время на карантине из-за коронавируса. Российский хоккеист провёл тренировку вместе с женой, успев зажигательно потанцевать.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Напомним, из-за пандемии коронавируса регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ) приостановлен. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 180 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.