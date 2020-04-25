Ковальчук станцевал во время тренировки с женой. Видео
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук показал, как проводит свободное время на карантине из-за коронавируса. Российский хоккеист провёл тренировку вместе с женой, успев зажигательно потанцевать.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Напомним, из-за пандемии коронавируса регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ) приостановлен. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 180 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.
Ковальчук: я провёл в Америке 20 лет с перерывами, но мой дом всегда будет в России
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