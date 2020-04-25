Рассказов: были предложения из других команд КХЛ, но я выбрал «Амур»

Нападающий «Амура» Кирилл Рассказов рассказал, почему решил продлить контракт с хабаровским клубом.
«По Регламенту, впервые в карьере мог стать полностью свободным агентом. Но решил этого не делать, не искать от добра добра.
Почему? Мне очень нравится в «Амуре» и Хабаровске, здесь мне доверяют. У нас отличная организация — команда, руководство, тренерский штаб. В прошедшем сезоне мы через многое прошли, сплотились, почувствовали, что были совсем рядом с решением кубковой задачи. У команды есть большая мотивация всё продолжить в следующем сезоне.
Сколько клубов КХЛ предлагали контракт? Без лишних подробностей. Предложения были, но я выбрал «Амур», — приводит слова Рассказова Russia-Hockey.ru.
В минувшем сезоне в 46 матчах регулярного чемпионата КХЛ Рассказов забросил девять шайб и сделал пять голевых передач при показатели полезности «-3». Российский форвард проводил на льду в среднем 15 минут 16 секунд.
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