Рассказов: были предложения из других команд КХЛ, но я выбрал «Амур»

Нападающий «Амура» Кирилл Рассказов рассказал, почему решил продлить контракт с хабаровским клубом.

«По Регламенту, впервые в карьере мог стать полностью свободным агентом. Но решил этого не делать, не искать от добра добра.

Почему? Мне очень нравится в «Амуре» и Хабаровске, здесь мне доверяют. У нас отличная организация — команда, руководство, тренерский штаб. В прошедшем сезоне мы через многое прошли, сплотились, почувствовали, что были совсем рядом с решением кубковой задачи. У команды есть большая мотивация всё продолжить в следующем сезоне.

Сколько клубов КХЛ предлагали контракт? Без лишних подробностей. Предложения были, но я выбрал «Амур», — приводит слова Рассказова Russia-Hockey.ru.

В минувшем сезоне в 46 матчах регулярного чемпионата КХЛ Рассказов забросил девять шайб и сделал пять голевых передач при показатели полезности «-3». Российский форвард проводил на льду в среднем 15 минут 16 секунд.