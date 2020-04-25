Давыдов — о потолке зарплат: не уверен, что настолько жёсткие ограничения сейчас уместны

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов высказал мнение об участившихся разговорах по поводу увеличения жёсткого потолка зарплат в КХЛ в сезоне-2020/2021 с 900 млн руб. до 1,2 или 1,3 млрд руб.
«Отъезд игроков в НХЛ — это уже давняя проблема. Думаю, она не сильно скажется на игре топ-клубов, которые смогут забирать хороших исполнителей у менее обеспеченных команд. Если потолок зарплат увеличат, будет возможность удержать хороших игроков. А если оставят таким же, то на сегодняшнем этапе это не поможет менее богатым клубам привлекать сильных хоккеистов. Поэтому не уверен, что настолько жёсткие ограничения сейчас уместны.
Возможно, стоит поднять потолок и не торопиться с дальнейшим ужесточением. Но идея ограничить траты на зарплаты хорошая, нам давно надо прийти к тому, чтобы в лиге шло соревнование не бюджетов, а тренеров и менеджеров и борьба за трофеи зависела от качества управления», — приводят слова Давыдова «Известия».
Напомним, из-за пандемии коронавируса сезон Континентальной хоккейной лиги завершён досрочно.
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