Рябков: поддерживаю идею жёсткого потолка и считаю сумму в 900 млн оптимальной

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков высказал мнение относительно потолка зарплат в клубах КХЛ.
«У нас ещё с прошлых сезонов был чёткий план, ориентированный на введение в 2020 году жёсткого потолка зарплат. От этой концепции мы не отказываемся. Сейчас по составу и суммарной зарплатной ведомости наш клуб вписывается в эти рамки. И «Автомобилист» продолжит данную политику. Мы с самого начала поддерживали идею жёсткого потолка и считаем ту сумму, которую обозначила КХЛ, оптимальной», — приводят слова Рябкова «Известия».
С сезона-2020/2021 в Континентальной хоккейной лиге устанавливается жёсткий «потолок заработных плат» — 900 млн рублей. Также, был установлен «пол заработных плат» — не менее 270 млн рублей должны быть фактически потрачены за весь сезон на фиксированную часть заработной платы хоккеистов.
- 25 апреля 2020
-
10:51
-
10:33
-
10:01
-
09:37
-
09:31
-
05:20
-
02:23
-
01:00
-
00:48
-
00:28
- 24 апреля 2020
-
23:56
-
23:48
-
23:33
-
22:56
-
22:42
-
22:06
-
21:52
-
21:33
-
21:00
-
20:50
-
20:40
-
20:00
-
19:55
-
19:00
-
18:53
-
18:20
-
18:01
-
17:40
-
17:26
-
16:47
-
16:30
-
16:00
-
15:40
-
15:15
-
14:55