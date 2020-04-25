Рябков: поддерживаю идею жёсткого потолка и считаю сумму в 900 млн оптимальной

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков высказал мнение относительно потолка зарплат в клубах КХЛ.

«У нас ещё с прошлых сезонов был чёткий план, ориентированный на введение в 2020 году жёсткого потолка зарплат. От этой концепции мы не отказываемся. Сейчас по составу и суммарной зарплатной ведомости наш клуб вписывается в эти рамки. И «Автомобилист» продолжит данную политику. Мы с самого начала поддерживали идею жёсткого потолка и считаем ту сумму, которую обозначила КХЛ, оптимальной», — приводят слова Рябкова «Известия».

С сезона-2020/2021 в Континентальной хоккейной лиге устанавливается жёсткий «потолок заработных плат» — 900 млн рублей. Также, был установлен «пол заработных плат» — не менее 270 млн рублей должны быть фактически потрачены за весь сезон на фиксированную часть заработной платы хоккеистов.