Клубы НХЛ могут открыть тренировочные лагеря 1 июня

Тренировочные лагеря команд Национальной хоккейной лиги могут открыться 1 июня. Об этом сообщил бывший тафгай «Сан-Хосе Шаркс» Джон Скотт в своём «твиттере».

«Только что сообщили, что тренировочные лагеря НХЛ возобновятся 1 июня. Европейские игроки скоро вернутся», — написал Скотт.

Вместе с этим в канадских городах Калгари и Торонто до 30 июня отменены все массовые и спортивные мероприятия, а по неофициальной информации, НХЛ начала изучение возможности проведения плей-офф в четырёх разных городах.

Пандемия коронавируса была объявлена 11 марта. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 170 стран. В мире зафиксировано более 2,8 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 197 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 807 тыс.