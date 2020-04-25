Клубы НХЛ могут открыть тренировочные лагеря 1 июня

Тренировочные лагеря команд Национальной хоккейной лиги могут открыться 1 июня. Об этом сообщил бывший тафгай «Сан-Хосе Шаркс» Джон Скотт в своём «твиттере».
«Только что сообщили, что тренировочные лагеря НХЛ возобновятся 1 июня. Европейские игроки скоро вернутся», — написал Скотт.
Вместе с этим в канадских городах Калгари и Торонто до 30 июня отменены все массовые и спортивные мероприятия, а по неофициальной информации, НХЛ начала изучение возможности проведения плей-офф в четырёх разных городах.
Пандемия коронавируса была объявлена 11 марта. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 170 стран. В мире зафиксировано более 2,8 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 197 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 807 тыс.
- 25 апреля 2020
-
10:55
-
10:51
-
10:33
-
10:01
-
09:37
-
09:31
-
05:20
-
02:23
-
01:00
-
00:48
-
00:28
- 24 апреля 2020
-
23:56
-
23:48
-
23:33
-
22:56
-
22:42
-
22:06
-
21:52
-
21:33
-
21:00
-
20:50
-
20:40
-
20:00
-
19:55
-
19:00
-
18:53
-
18:20
-
18:01
-
17:40
-
17:26
-
16:47
-
16:30
-
16:00
-
15:40
-
15:15