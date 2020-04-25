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Савицкис: дельту между возможностями богатых и бедных клубов необходимо сокращать

Савицкис: дельту между возможностями богатых и бедных клубов необходимо сокращать
Хоккей / КХЛ 0

Председатель совета рижского «Динамо» Юрис Савицкис высказал мнение о потолке зарплат в клубах КХЛ.

«Потихонечку должно происходить выравнивание между командами. Пусть и не такое значительное, но дельту между возможностями богатых и бедных клубов необходимо сокращать. Определённая оптимизация ресурсов должна привести к усилению конкуренции между участниками соревнований», — приводят слова Савицкиса «Известия».

С сезона-2020/2021 в Континентальной хоккейной лиге устанавливается жёсткий потолок заработных плат — 900 млн рублей. Был установлен и «пол заработных плат» — не менее 270 млн рублей должны быть фактически потрачены за весь сезон на фиксированную часть заработной платы хоккеистам.

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