Савицкис: дельту между возможностями богатых и бедных клубов необходимо сокращать

Председатель совета рижского «Динамо» Юрис Савицкис высказал мнение о потолке зарплат в клубах КХЛ.

«Потихонечку должно происходить выравнивание между командами. Пусть и не такое значительное, но дельту между возможностями богатых и бедных клубов необходимо сокращать. Определённая оптимизация ресурсов должна привести к усилению конкуренции между участниками соревнований», — приводят слова Савицкиса «Известия».

С сезона-2020/2021 в Континентальной хоккейной лиге устанавливается жёсткий потолок заработных плат — 900 млн рублей. Был установлен и «пол заработных плат» — не менее 270 млн рублей должны быть фактически потрачены за весь сезон на фиксированную часть заработной платы хоккеистам.