Защитник «Авангарда» Мартынов заключит двухлетний контракт с «Металлургом»

Как стало известно «Чемпионату», защитник «Авангарда» Егор Мартынов подпишет двухлетний контракт с магнитогорским «Металлургом». Официально об этом будет объявлено после 30 апреля.

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Мартынов принял участие в 57 матчах, записав на свой счёт 12 (5+7) очков при показателе полезности «+18» и 10 минутах штрафного времени. Защитник проводил на площадке 17 минут 31 секунду за матч. В пяти встречах Кубка Гагарина на счету 29-летнего хоккеиста одна результативная передача.

Мартынов провёл в «Авангарде» четыре последних сезона. В КХЛ защитник дебютировал в составе новокузнецкого «Металлурга», за который выступал в сезоне-2013/2014.

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