ХК «Сочи» продлил контракт с защитником Климонтовым

Хоккейный клуб «Сочи» заключил новый контракт с защитником Константином Климонтовым, сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.

В минувшем регулярном чемпионате 29-летний защитник принял участие в 15 матчах, в которых сделал 1 результативную передачу при показателе полезности «-2» и восьми минутах штрафного времени. За матч россиянин проводил на льду 13 минут 21 секунду.

Климонтов пополнил состав «леопардов» в ходе сезона-2019/2020. В КХЛ на счету защитника 289 матчей за «Трактор», «Витязь», «Барыс», «Сибирь» и «Сочи» и 39 (8+31) результативных очков при среднем игровом времени 13 минут 24 секунды.

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