ХК «Сочи» продлил контракт с защитником Климонтовым
Хоккейный клуб «Сочи» заключил новый контракт с защитником Константином Климонтовым, сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.
В минувшем регулярном чемпионате 29-летний защитник принял участие в 15 матчах, в которых сделал 1 результативную передачу при показателе полезности «-2» и восьми минутах штрафного времени. За матч россиянин проводил на льду 13 минут 21 секунду.
Климонтов пополнил состав «леопардов» в ходе сезона-2019/2020. В КХЛ на счету защитника 289 матчей за «Трактор», «Витязь», «Барыс», «Сибирь» и «Сочи» и 39 (8+31) результативных очков при среднем игровом времени 13 минут 24 секунды.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».
ХК «Сочи» продлил контракт с главным тренером Андриевским
Читайте также
- 25 апреля 2020
-
11:59
-
11:53
-
11:43
-
10:55
-
10:51
-
10:33
-
10:01
-
09:37
-
09:31
-
05:20
-
02:23
-
01:00
-
00:48
-
00:28
- 24 апреля 2020
-
23:56
-
23:48
-
23:33
-
22:56
-
22:42
-
22:06
-
21:52
-
21:33
-
21:00
-
20:50
-
20:40
-
20:00
-
19:55
-
19:00
-
18:53
-
18:20
-
18:01
-
17:40
-
17:26
-
16:47
-
16:30
Партнерский контент