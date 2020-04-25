Козлов: Мозякин – алмаз. Не знаю, почему он не попробовал себя в НХЛ

Бывший тренер магнитогорского «Металлурга» Виктор Козлов поделился мнением о нападающем Сергее Мозякине.

«Не знаю, почему он не попробовал себя в НХЛ. У Сергея практически идеальный бросок – снайпер от бога, может обыграть любого один в один, здорово держит шайбу у борта. Мозякин – алмаз, который не часто удаётся найти. Уверен, он не затерялся бы в НХЛ и показывал примерно такой же уровень хоккея, как и в КХЛ.

Может быть, сейчас в силу возраста и других причин после уменьшения площадок ему действительно стало сложнее демонстрировать всё, на что он способен. Хоккей стал немного другим. Более интенсивным. С другой стороны, вспомните, как Сергей играл вместе с Коваржем, Зариповым, Эллисоном. Мозякину нужен как минимум хороший центр его уровня. К сожалению, перед этим сезоном был не очень большой выбор на трансферном рынке. Не удалось найти Сергею нужного партнёра. Но даже в нынешних условиях, если у Мозякина будут хорошие партнёры, он и в 40 лет, на уменьшенных площадках будет забивать и отдавать. Сергей способен приносить пользу любому клубу КХЛ.

Надо ли «Магнитке» подписывать Мозякина при любых обстоятельствах? Сложный вопрос. С одной стороны, Сергей – легенда «Магнитки». Он ещё будет полезен в качестве игрока. При таких вводных «Металлург» обязан подписывать Мозякина и идти ему на уступки. С другой — потолок зарплат диктует условия. Обе стороны, как говорится, должны друг другу. Они это понимают. Надеюсь, получится договориться», — приводит слова Козлова Sportbox.