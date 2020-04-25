Овечкин вместе с сыном плавает в бассейне. Видео
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин показал, как проводит свободное время на карантине из-за коронавируса. Российский хоккеист поплавал в бассейне вместе с маленьким сыном.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги из-за пандемии коронавируса был временно приостановлен.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.
Маленький сын Овечкина смотрел, как папа играет с Гретцки в NHL 20. Видео
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