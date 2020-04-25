Жена Тарасенко показала, как Владимир дома тренируется с детьми

Игроки Национальной хоккейной лиги продолжают коротать перерыв в сезоне из-за пандемии коронавируса. Яна, жена нападающего клуба «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко, выложила в «сториз» своего «инстаграма» новое видео. Она показала, как муж тренируется с детьми.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Напомним, из-за пандемии коронавируса регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен, точные сроки окончания перерыва неизвестны.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала, что нынешняя вспышка болезни, вызванной коронавирусом нового типа, является пандемией. В мире зафиксировано более 2,8 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 197 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 809 тыс. человек.
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