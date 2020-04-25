Рассказов — о потолке зарплат: многие клубы смогут бороться с ЦСКА и СКА. Это круто!

Нападающий «Амура» Кирилл Рассказов высказал мнение о жёстком потолке зарплат в клубах КХЛ.

«Есть понимание того, что нас ждёт очень конкурентный и интригующий сезон. В Лиге начинает работать жёсткий потолок зарплат, это мы видим по подписаниям в межсезонье, по многочисленным переходам.

Знаете, мне очень запомнился наш домашний матч с ЦСКА, когда мы из последних сил смогли удержать победный счёт. «Армейцы» — действующий обладатель Кубка Гагарина, большая команда, в которой было шесть пятёрок мастеров, мне казалось, что она на прямом пути ко второму Кубку Гагарина. Теперь ситуация немного поменяется — и у многих команд появятся шансы побороться с ЦСКА, СКА, «Магниткой», другими лидерами КХЛ на длинной дистанции чемпионата. Это очень круто!» — приводит слова Рассказова Russia-Hockey.ru.