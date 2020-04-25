Сын Мальцева — о здоровье отца: у него всё хорошо, он идёт на поправку

Александр Перов, сын двукратного олимпийского чемпиона Александра Мальцева, рассказал о состоянии здоровья отца.

«Я вчера с ним разговаривал: у него всё хорошо, он идёт на поправку. Когда его могут перевезти в Россию, пока неизвестно», — приводит слова Перова ТАСС.

Ранее председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин сообщил, что 71-летний Мальцев перенёс плановую операцию в Германии. В столичном клубе Мальцев занимает должность вице-президента.

Помимо двух золотых медалей ОИ Мальцев также девять раз выигрывал чемпионаты мира со сборной СССР и восемь раз становился чемпионом Европы. Помимо этого, Мальцев участвовал в легендарной Суперсерии СССР — Канада в 1972 году. Он является лучшим снайпером в истории сборной СССР с 211 голами.