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Герин: хоккеисты не представляют, сколько труда надо вложить, чтобы команда провела сезон

Герин: хоккеисты не представляют, сколько труда надо вложить, чтобы команда провела сезон
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин рассказал о работе в американском клубе.

«Хоккеист не имеет представления, сколько труда надо вложить в команду, чтобы она провела сезон, чтобы подготовить её и провести хотя бы один матч. Игрок переживает только за себя, оценивает, как он сыграл в матче, что ждёт его в следующем. У него нет времени думать о чём-то ещё.

Получив работу генменеджера, начинаешь иначе смотреть на некоторые вещи. Например, на небольшие изменения в правилах. Кажется, ничего серьёзного не произошло, только чуть скорректировали формулировку. Но нет. Всё очень серьёзно. Небольшое изменение в правилах может сильно повлиять на весь хоккей, потому что мы находимся в НХЛ. Это лучшая лига в мире, и любое новшество повлияет на другие лиги. Для меня это стало настоящим открытием. Любая мелочь имеет огромное значение», — приводит слова Герина пресс-служба НХЛ.

Герин — о матчах без зрителей: давайте просто сделаем это и посмотрим, как всё получится
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