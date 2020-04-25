Казахстанский «Барыс» сделал квалификационные предложения четверым молодым хоккеистам, информирует официальный сайт клуба.

Предложения контрактов получили вратарь Денис Каратаев, а также нападающие Саян Данияр, Артур Гатиятов и Иван Верещагин. Все хоккеисты большую часть завершившегося сезона провели в составе «Номада». Срок двусторонних предложений составляет два года.

Квалификационное предложение — это способ закрепления приоритетного права на заключение нового контракта с хоккеистом. Если клуб не сделает квалификационного предложения игроку до 30 апреля, хоккеист получит статус неограниченно свободного агента. До 31 мая хоккеист может получить предложение от другого клуба КХЛ или согласиться на условия действующего клуба.

Напомним, из-за коронавируса Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.