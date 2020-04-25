Бывший нападающий СКА Патрик Торесен продлил контракт со «Сторхамаром»

Бывший нападающий СКА Патрик Торесен не планирует завершать карьеру. 36-летний хоккеист решил продлить контракт с норвежским «Сторхамаром» ещё на один сезон, сообщает H-A.no.

Торесен перешёл в норвежский клуб из СКА в мае 2018 года. В «Сторхамаре» форвард начинал карьеру профессионального хоккеиста в 1999 году.

В минувшем сезоне Торесен стал лучшим бомбардиром чемпионата Норвегии. В 44 матчах регулярного сезона форвард забросил 21 шайбу и сделал 43 результативные передачи при показателе полезности «+30» и 48 минутах штрафа.

За карьеру в КХЛ Торесен помимо СКА играл за «Салават Юлаев». В общей сложности принял участие в 417 матчах, забил 149 шайб и сделал 233 голевые передачи, заработав показатель полезности «+181».