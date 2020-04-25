Козлов: знаю про интерес «Торпедо», но с конкретным предложением на меня никто не выходил

Бывший тренер магнитогорского «Металлурга» Виктор Козлов прокомментировал информацию, что может возглавить «Торпедо».
«Знаю про интерес со стороны клуба, но с конкретным предложением на меня никто не выходил. С Александром (гендиректор «Торпедо» Александр Харламов. – Прим. «Чемпионата») действительно очень давно дружим. Мы же одногодки, с 14 лет привлекались в сборные своего возраста.
Хотелось бы возглавить клуб, считаю, что готов к этому. Если не получится, буду рассматривать разные варианты. Тяжело без работы», — приводит слова Козлова Sportbox.
Главным тренером «Торпедо» является Дэвид Немировски, контракт с которым на следующий сезон остаётся непродлённым. Под руководством Немировски нижегородский клуб вышел в плей-офф, где в первом раунде проиграл ЦСКА (0-4). Месяц назад Немировски поделился информацией о возможном подписании нового контракта с клубом.
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