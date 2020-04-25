Вайсфельд — о Григоренко в «Коламбусе»: судя по сумме контракта, он особо не выбирал

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд поделился мнением о перспективах Михаила Григоренко в НХЛ. Российский форвард ЦСКА подписал однолетний контракт с клубом «Коламбус Блю Джекетс» на $ 1,2 млн, который вступит в силу, когда в НХЛ откроется окно переходов.

«Тут могли сыграть роль сразу несколько факторов. Во-первых, у Михаила жена из Канады. У них большая семья. Возможно, они решили, что в Северной Америке им будет комфортнее. А с точки зрения игрока такой шаг говорит о том, что Григоренко верит в себя. Он же подписал контракт на небольшую сумму, но всего на один сезон. Значит, верит, что сыграет хорошо и через год подпишет уже более солидный договор.

Михаилу в «Коламбусе» пообещали, что он будет часто выходить на лёд в большинстве? Всегда веселят подобные разговоры. Вот ещё агенты часто говорят: «Нам обещали, что он будет играть в таком-то звене». Игрока обещали там попробовать. Но если не пойдёт, кто ж его будет там держать до конца сезона?

Похоже, предложений из НХЛ у Михаила было не так много. Судя по сумме контракта, он особо не выбирал. Но тут для нападающего речь о деньгах, видимо, в принципе не шла. Ясно, что Григоренко намерен покорить НХЛ со второй попытки. Пожелаем ему удачи», — приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».

В минувшем сезоне в 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ 25-летний нападающий забросил 19 шайб и сделал 22 результативные передачи при показателе полезности "+16". В четырёх матчах плей-офф на счету Михаила 2 (1+1) очка.