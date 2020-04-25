Галлахер: профсоюз не обсуждал продолжение сезона летом, этот сценарий идёт от владельцев

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Брэндан Галлахер поделился мнением о возможном возобновлении сезона Национальной хоккейной лиги летом.
«Считаю, такое решение должно быть одобрено ассоциацией игроков. Полагаю, этот слух не имеет никакого отношения к игрокам. Этот сценарий наверняка идёт от владельцев. Это то, что они предпочли бы. С нашей стороны на этот счёт пока не было никаких обсуждений, поэтому говорить не о чем.
Думаю, главное для нас – пытаться избегать распространения разнообразных слухов. У нас 700 с лишним игроков, о которых профсоюз должен беспокоиться. Стараемся держаться подальше от информационного шума, он вызывает замешательство и отчасти отвлекает от того, что нам нужно делать», – приводит слова Галлахера Sportsnet.
Напомним, НХЛ приостановила сезон из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.
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