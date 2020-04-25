«Вы на самом краю борьбы со злом». Владислав Третьяк поблагодарил врачей

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк поблагодарил за работу врачей, которые сейчас ведут борьбу с пандемией коронавируса.



«Дорогие друзья! Для меня большая честь сегодня от многих россиян и, конечно, от спортсменов сказать вам слова благодарности от всего сердца. За то, что вы делаете это с душой, c большим сердцем, помогаете людям, которые в этом нуждаются. К сожалению, вы на самом краю этой борьбы со злом, которое пришло в нашу страну. Хорошо знаю работу врачей, поэтому хотел бы ещё раз вас поблагодарить и пожелать крепкого здоровья», — сказал Третьяк.

Посмотреть видео можно в аккаунте Департамента здравоохранения Москвы в «Инстаграме».



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