Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

В Беларуси вскоре пройдёт суд над хоккеистами, признавшимися в договорном матче

В Беларуси вскоре пройдёт суд над хоккеистами, признавшимися в договорном матче
Хоккей / Прочие 0

29 апреля в суде Московского района Минска пройдет первое заседание по делу о договорных матчах, сообщает «Прессбол».

Фигурантами уголовного дела являются хоккеисты «Динамо-Молодечно» Алексей Иванов, Сергей Шелег, Никита Устиненко и Александр Сырей, которые за незаконное вознаграждение повлияли на результат домашнего матча с «Могилёвом» (5:6) 22 ноября 2019 года.

Хоккеисты признали вину в совершении преступления и раскаялись в содеянном. Федерация хоккея Беларуси дисквалифицировала Иванова, Шелега, Устиненко и Сырея до 31 мая 2020 года и подвергла денежным штрафам. На «Динамо-Молодечно» также был наложен штраф. Результат договорного матча был аннулирован, как и статистика хоккеистов в данной встрече.

Договорняк в Беларуси? Фарм-клуб минского «Динамо» проиграл матч со счёта 5:1
Такое может случиться, когда игроки не получают зарплату несколько месяцев.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020