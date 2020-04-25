В Беларуси вскоре пройдёт суд над хоккеистами, признавшимися в договорном матче

29 апреля в суде Московского района Минска пройдет первое заседание по делу о договорных матчах, сообщает «Прессбол».



Фигурантами уголовного дела являются хоккеисты «Динамо-Молодечно» Алексей Иванов, Сергей Шелег, Никита Устиненко и Александр Сырей, которые за незаконное вознаграждение повлияли на результат домашнего матча с «Могилёвом» (5:6) 22 ноября 2019 года.



Хоккеисты признали вину в совершении преступления и раскаялись в содеянном. Федерация хоккея Беларуси дисквалифицировала Иванова, Шелега, Устиненко и Сырея до 31 мая 2020 года и подвергла денежным штрафам. На «Динамо-Молодечно» также был наложен штраф. Результат договорного матча был аннулирован, как и статистика хоккеистов в данной встрече.

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