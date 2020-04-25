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Игрок «Нефтехимика» во время самоизоляции рисует картины

Игрок «Нефтехимика» во время самоизоляции рисует картины
Хоккей / КХЛ 0

Хоккеист системы нижнекамского «Нефтехимика» Алексей Пузанов рассказал, чем занимается во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса. В числе прочего хоккеист начал заниматься живописью и собирает архитектурные модели.

Посмотреть видео можно в аккаунте «Нефтехимика» в «Твиттере».

Напомним, Континентальная хоккейная лига из-за коронавируса прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.

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