Мартемьянов: лидеры «Автомобилиста» надеялись, что Дацюк выйдет и начнёт тащить

Известный тренер Андрей Мартемьянов рассказал о роли нападающего Павла Дацюка в «Автомобилисте».



«Дацюк в плей-офф набрал больше очков, чем все остальные? Дацюк – звезда мирового уровня, у него был лучший показатель «плюс-минус» в нашей команде. Он отлично действует и в атакующей, и в оборонительной фазах, умеет играть в плей-офф. Павел может нарисовать голевой момент на ровном месте. А его игра в обороне просто поразила. Потому он и блеснул в матчах на выбывание.



После попадания Дацюка в состав в регулярном чемпионате „Автомобилист“ начал проигрывать? Думаю, лидеры, которые были у нас в прошлом сезоне, понадеялись, что выйдет Дацюк и начнёт тащить команду. Но возраст даёт о себе знать, и притирка проходила очень долго. А всё потому, что он прошёл с нами не всю предсезонку, а какое-то время восстанавливался после травмы. Если бы он был с нами все сборы, адаптация прошла бы гораздо легче», — цитирует Мартемьянова официальный сайт КХЛ.

Ждут денег и предложений. 8 звёздных ветеранов КХЛ без новых контрактов Удастся ли им договориться с клубами или кто-то завершит карьеру?