Болельщик «Нью-Йорк Рейнджерс» показал комнату с изображением Панарина на стене
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин показал фото юного болельщика. Комната поклонника «рейнджеров» оформлена в клубных цветах, на стене — большое изображение Панарина.
«Какая классная комната», — написал Панарин.
Фото: аккаунт Артемия Панарина в «Инстаграме»
Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги приостановлен из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
«Мы уже выпили всё, запасы кончились». Панарин не скучает на карантине в Америке
Российский нападающий «Рейнджерс» вышел в прямой эфир «Инстаграма» и рассказал о своей самоизоляции в США.
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