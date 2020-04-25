Болельщик «Нью-Йорк Рейнджерс» показал комнату с изображением Панарина на стене

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин показал фото юного болельщика. Комната поклонника «рейнджеров» оформлена в клубных цветах, на стене — большое изображение Панарина.



«Какая классная комната», — написал Панарин.

Фото: аккаунт Артемия Панарина в «Инстаграме»

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги приостановлен из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.



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