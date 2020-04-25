Панарин объявил о благотворительном аукционе по продаже клубных клюшек

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сообщил о проведении благотворительного аукциона по продаже клубных клюшек.



«Хоккей — это сообщество на льду и вне его. Пришло время держаться друг друга. «Нью-Йорк Рейнджерс» помогает бороться с коронавирусом с помощью онлайн-аукциона хоккейных клюшек. Все вырученные средства пойдут организации, предоставляющей бесплатные продукты питания людям, наиболее пострадавшим от коронавируса, — пожилым, медработникам, детям и находящимся в группе риска.



Инициатива устанавливает связь между людьми, нуждающимися в продуктах, ресторанными работниками и водителями, которым нужно зарабатывать на жизнь. «Рейнджерс» гордится тем, что поддерживает город и организацию в эти сумасшедшие времена. Надеемся, вы присоединитесь к нам», — указано в заявлении Панарина.

Посмотреть фото можно в аккаунте Артемия Панарина в «Инстаграме».