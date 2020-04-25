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Панарин объявил о благотворительном аукционе по продаже клубных клюшек

Панарин объявил о благотворительном аукционе по продаже клубных клюшек
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сообщил о проведении благотворительного аукциона по продаже клубных клюшек.

«Хоккей — это сообщество на льду и вне его. Пришло время держаться друг друга. «Нью-Йорк Рейнджерс» помогает бороться с коронавирусом с помощью онлайн-аукциона хоккейных клюшек. Все вырученные средства пойдут организации, предоставляющей бесплатные продукты питания людям, наиболее пострадавшим от коронавируса, — пожилым, медработникам, детям и находящимся в группе риска.

Инициатива устанавливает связь между людьми, нуждающимися в продуктах, ресторанными работниками и водителями, которым нужно зарабатывать на жизнь. «Рейнджерс» гордится тем, что поддерживает город и организацию в эти сумасшедшие времена. Надеемся, вы присоединитесь к нам», — указано в заявлении Панарина.

Посмотреть фото можно в аккаунте Артемия Панарина в «Инстаграме».

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