Панарин объявил о благотворительном аукционе по продаже клубных клюшек

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сообщил о проведении благотворительного аукциона по продаже клубных клюшек.
«Хоккей — это сообщество на льду и вне его. Пришло время держаться друг друга. «Нью-Йорк Рейнджерс» помогает бороться с коронавирусом с помощью онлайн-аукциона хоккейных клюшек. Все вырученные средства пойдут организации, предоставляющей бесплатные продукты питания людям, наиболее пострадавшим от коронавируса, — пожилым, медработникам, детям и находящимся в группе риска.
Инициатива устанавливает связь между людьми, нуждающимися в продуктах, ресторанными работниками и водителями, которым нужно зарабатывать на жизнь. «Рейнджерс» гордится тем, что поддерживает город и организацию в эти сумасшедшие времена. Надеемся, вы присоединитесь к нам», — указано в заявлении Панарина.
Посмотреть фото можно в аккаунте Артемия Панарина в «Инстаграме».
- 25 апреля 2020
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