Ожиганов: в системе СКА есть игрок, который выйдет на уровень Гусева и Кучерова

Защитник петербургского СКА Игорь Ожиганов рассказал, что в клубной системе «армейцев» есть хоккеист, не уступающий по уровню таланта Никите Гусеву и Никите Кучерову.



«Согласен, у СКА есть небольшой запас прочности в плане собственной молодёжи, уже в минувшем сезоне дававшей результат. К тому же в системе СКА есть игрок, который, на миллиард процентов, выйдет на уровень Гуся и Кучера. Не буду называть имя, чтобы не нагнетать на него давление. Но я в нем уверён», — приводит слова Ожиганова «Спорт день за днём».



Напомним, Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда из-за коронавируса, Кубок Гагарина разыгран не будет. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией.

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