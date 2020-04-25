Ожиганов: в системе СКА есть игрок, который выйдет на уровень Гусева и Кучерова

Защитник петербургского СКА Игорь Ожиганов рассказал, что в клубной системе «армейцев» есть хоккеист, не уступающий по уровню таланта Никите Гусеву и Никите Кучерову.
«Согласен, у СКА есть небольшой запас прочности в плане собственной молодёжи, уже в минувшем сезоне дававшей результат. К тому же в системе СКА есть игрок, который, на миллиард процентов, выйдет на уровень Гуся и Кучера. Не буду называть имя, чтобы не нагнетать на него давление. Но я в нем уверён», — приводит слова Ожиганова «Спорт день за днём».
Напомним, Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда из-за коронавируса, Кубок Гагарина разыгран не будет. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией.
- 25 апреля 2020
-
21:30
-
21:18
-
20:45
-
20:36
-
20:13
-
19:58
-
19:44
-
19:18
-
18:42
-
18:23
-
18:11
-
17:51
-
17:25
-
17:13
-
17:02
-
16:53
-
16:40
-
16:02
-
15:51
-
15:37
-
14:55
-
14:50
-
14:27
-
13:57
-
13:35
-
13:16
-
13:00
-
12:45
-
12:35
-
11:59
-
11:53
-
11:43
-
10:55
-
10:51
-
10:33