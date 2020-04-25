Вице-президент «Металлурга»: нашли понимание с Мозякиным по общим цифрам зарплаты

Вице-президент и директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков поделился подробностями о переговорах по новому контракту с нападающим Сергеем Мозякиным.



«Мы пришли к пониманию по общим цифрам по зарплате. Раздавать бонусы просто так, как это делалось раньше, мы не будем. Игрок должен быть нацелен на какой-то результат. Это нюансы. Я думаю, в понедельник-вторник мы их уладим.



Мы понимаем, что человек провёл в команде девять лет, принёс определённую пользу. Есть потолок зарплат, на который надо ориентироваться, определённые вещи. С человеком, который внес определённый вклад в команду и успехи, надо расставаться корректно. Мы же расставаться не собираемся, видим, где он может сыграть, как сыграть», — цитирует Ласькова ТАСС.

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