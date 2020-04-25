Р. Давыдов: Шестёркин с самого начала был прилично готов к североамериканскому хоккею

Тренер вратарей СКА Рашит Давыдов поделился мнением об игре голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина.
«Почти год назад многие журналисты и специалисты спрашивали меня о готовности Шестёркина к НХЛ. О том, что ему надо будет поменять для успешной игры в Северной Америке. Я всем давал осторожную оценку, так как понимал всю сложность адаптации к маленьким каткам. Ведь он не успел поиграть на новой питерской площадке канадского размера. Одновременно я говорил, что ему не надо ничего менять, а просто надо перенести все то, что он умеет делать, в новые условия. А качество технической оснащённости позволит Игорю более-менее без проблем адаптироваться к быстрому и агрессивному хоккею.
Уровень готовности Шестёркина к североамериканскому хоккею с самого начала был на очень приличном уровне? Да, и ему об этом, ещё на предсезонных матчах, сказал тренер вратарей «Рейнджерс» Бенуа Аллер: «Ты готов здесь играть, тебя не надо переучивать. Просто играй!». И уже после дебюта Игоря в НХЛ и ряда сыгранных им встреч специалисты в Северной Америке стали отмечать, что Шестёркин — первый русский вратарь, приехавший полностью готовым к НХЛ. Такие оценки дорогого стоят. И жаль, что сезон за океаном был остановлен по известным всем причинам. И мы так и не узнали, смог бы Игорь втащить «рейнджеров» в плей-офф», — цитирует Давыдова «Петербургский дневник».
- 25 апреля 2020
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