НХЛ и профсоюз игроков активизировали переговоры о возобновлении сезона

НХЛ и ассоциация игроков активизировали переговоры о возобновлении сезона, сообщает журналист NY Post Ларри Брукс. Лигу на них представляют комиссар Гэри Беттмэн, его заместитель Билл Дэйли, а также вице-президенты Колин Кэмпбелл и Стив Петрос.

Со стороны профсоюза участвуют руководитель Дон Фер, Мэтью Шнайдер, Дон Завело и Стив Уэбб. В процесс также вовлечены несколько игроков – Коннор Макдэвид, Джон Таварес, Джеймс ван Римсдайк и Рон Хэйнси. По мере необходимости в переговорах участвуют и медицинские эксперты.

Сообщается, что пока речь идёт в основном не о деталях продолжения сезона, а о концепциях. Так, по-прежнему популярной остаётся идея проведения матчей в нескольких базовых городах. Среди главных кандидатов на это называются Торонто и Коламбус.

Важным предметом для обсуждения остаются риски для игроков. По некоторым данных, у людей с диабетом более вероятен тяжёлый сценарий течения болезни в случае заражения коронавирусом. В НХЛ выступают несколько игроков с диабетом – Макс Доми («Монреаль Канадиенс»), Люк Канин («Миннесота Уайлд»), Каапо Какко («Нью-Йорк Рейнджерс»). Также в группу риска попадают игроки, переносившие онкологические заболевания, в частности Брайан Бойл из «Флориды Пантерз».