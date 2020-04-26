НХЛ и профсоюз игроков активизировали переговоры о возобновлении сезона

НХЛ и ассоциация игроков активизировали переговоры о возобновлении сезона, сообщает журналист NY Post Ларри Брукс. Лигу на них представляют комиссар Гэри Беттмэн, его заместитель Билл Дэйли, а также вице-президенты Колин Кэмпбелл и Стив Петрос.
Со стороны профсоюза участвуют руководитель Дон Фер, Мэтью Шнайдер, Дон Завело и Стив Уэбб. В процесс также вовлечены несколько игроков – Коннор Макдэвид, Джон Таварес, Джеймс ван Римсдайк и Рон Хэйнси. По мере необходимости в переговорах участвуют и медицинские эксперты.
Сообщается, что пока речь идёт в основном не о деталях продолжения сезона, а о концепциях. Так, по-прежнему популярной остаётся идея проведения матчей в нескольких базовых городах. Среди главных кандидатов на это называются Торонто и Коламбус.
Важным предметом для обсуждения остаются риски для игроков. По некоторым данных, у людей с диабетом более вероятен тяжёлый сценарий течения болезни в случае заражения коронавирусом. В НХЛ выступают несколько игроков с диабетом – Макс Доми («Монреаль Канадиенс»), Люк Канин («Миннесота Уайлд»), Каапо Какко («Нью-Йорк Рейнджерс»). Также в группу риска попадают игроки, переносившие онкологические заболевания, в частности Брайан Бойл из «Флориды Пантерз».
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