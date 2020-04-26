Президент «Бостона»: игроки и владельцы хотят сделать всё возможное, чтобы завершить сезон

Президент «Бостон Брюинз» Кэм Нили поделился мнением о возможном возобновлении сезона НХЛ.

«Игроки и владельцы хотят сделать всё возможное, чтобы завершить сезон. Если для этого нужно будет играть летом, мы все готовы. Есть ощущение, что можно будет отодвинуть старт следующего сезона и всё равно провести его в формате 82 матчей. Так что есть шанс попытаться доиграть сезон.



Конечно, мы должны следить за тем, что происходит на национальном уровне. Игроки делают всё возможное, чтобы поддерживать себя в лучшей форме, прежде чем мы вернёмся в тренировочный лагерь и выйдем на лёд», – цитирует Нили NBC Sports.



При этом, по его сведениям, профсоюз выступит против варианта, при котором сезон продолжился бы сразу с плей-офф. Он считает, что из-за финансовых проблем в результате пандемии на следующие несколько сезонов в НХЛ может быть введён фиксированный потолок зарплат.