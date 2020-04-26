Светлов: есть подозрение, что пол зарплат в предстоящем сезоне придётся пересмотреть

Бывший главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов поделился мнением о ситуации с введением пола зарплат в КХЛ.

«Сейчас, когда «Адмирал» выбыл из КХЛ, немного по-другому воспринимается наше выступление в прошедшем сезоне. Всю первую половину чемпионата мы доказывали, что даже с бюджетом ниже пола зарплат – а мы были такими единственными в лиге – команда может навести шороху в КХЛ. А ведь всю осень «Адмирал» шёл в кубковой восьмёрке Востока, причём на каких-то отрезках – третьим-четвёртым в конференции.

Не мне решать, но команда была зубастая, с характером, не зависящая от того, что половину сезона пришлось провести в самолетах. Она доказала, что в КХЛ есть очень серьёзные внутренние ресурсы – и не всё решают деньги и звезды. Это был феномен. И очень обидно, что мы его не оценили и потеряли, особенно в нынешних реалиях неизбежной оптимизации расходов.

Пол зарплат? Есть подозрение, что в предстоящем сезоне, возможно, придётся пересматривать эту отметку, всё-таки кризис больнее всего грозит ударит по малым и средним командам. Так что не исключаю, что вскоре будет жаркая дискуссия ещё и по границе пола зарплат. Посмотрим», – цитирует Светлова Russia-Hockey.