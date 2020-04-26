Р. Давыдов: надо определиться со списком вратарей, которые будут готовиться к Олимпиаде

Тренер вратарей СКА и сборной России Рашит Давыдов поделился мнением о вратарской ситуации в национальной команде.

«На протяжении последних сезонов тандем Сорокин — Шестёркин спокойно закрывал в сборной матчи всех этапов Евротуров. Мы периодически вызывали в национальную сборную новых голкиперов для участия в тренировочном процессе и матчах.



На самом деле, это достаточно большое число вратарей КХЛ (более двадцати), которые сначала прошли ступеньку олимпийской сборной. Но, когда стало ясно, что Шестёркин и Сорокин, один за другим, уедут за океан, поняли, что нам придётся более активно наигрывать других кандидатов.

Одно дело стабильно и успешно играть у себя в клубе, совсем другое – на международном уровне. Из года в год мы убеждаемся, что Евротуры проходят на других скоростях и на более высоком качественном уровне. Независимо от результата, игры на этих турнирах, это огромный опыт для наших вратарей.



До Олимпиады в Китае осталось не так уж много времени. Думаю, в предстоящем сезоне нам надо определиться со списком вратарей, которые будут акцентировано готовиться к этому важному турниру», – цитирует Давыдова «Петербургский дневник».