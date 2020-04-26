Р. Давыдов: надо определиться со списком вратарей, которые будут готовиться к Олимпиаде

Тренер вратарей СКА и сборной России Рашит Давыдов поделился мнением о вратарской ситуации в национальной команде.
«На протяжении последних сезонов тандем Сорокин — Шестёркин спокойно закрывал в сборной матчи всех этапов Евротуров. Мы периодически вызывали в национальную сборную новых голкиперов для участия в тренировочном процессе и матчах.
На самом деле, это достаточно большое число вратарей КХЛ (более двадцати), которые сначала прошли ступеньку олимпийской сборной. Но, когда стало ясно, что Шестёркин и Сорокин, один за другим, уедут за океан, поняли, что нам придётся более активно наигрывать других кандидатов.
Одно дело стабильно и успешно играть у себя в клубе, совсем другое – на международном уровне. Из года в год мы убеждаемся, что Евротуры проходят на других скоростях и на более высоком качественном уровне. Независимо от результата, игры на этих турнирах, это огромный опыт для наших вратарей.
До Олимпиады в Китае осталось не так уж много времени. Думаю, в предстоящем сезоне нам надо определиться со списком вратарей, которые будут акцентировано готовиться к этому важному турниру», – цитирует Давыдова «Петербургский дневник».
- 26 апреля 2020
-
10:55
-
10:30
-
10:10
-
09:33
-
09:09
-
09:00
-
07:00
-
00:41
-
00:16
- 25 апреля 2020
-
23:34
-
23:12
-
22:39
-
22:35
-
21:54
-
21:30
-
21:18
-
20:45
-
20:36
-
20:13
-
19:58
-
19:44
-
19:18
-
18:42
-
18:23
-
18:11
-
17:51
-
17:25
-
17:13
-
17:02
-
16:53
-
16:40
-
16:02
-
15:51
-
15:37
-
14:55