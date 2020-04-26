Сауторн — о Казахстане: еда сильно отличалась от североамериканской, нужно было привыкнуть

Защитник Джордон Сауторн рассказал о выступлении за «Барыс» и усть-каменогорское «Торпедо».

«Попал в «Барыс» в ситуации, когда у них уже были определённые игроки на те роли, которые обычно исполняю я. Поэтому, когда все были здоровы, выпадал из очереди или проводил на льду очень мало времени. Когда наша большая серия неудач продолжилась, было легко принято решение освободиться от меня.

Жизнь в Казахстане? Это было большим культурным шоком, особенно в первый сезон. Еда сильно отличалась от североамериканской. Я бы сказал, это оказалось одной из самых сложных вещей, к которым нужно было привыкнуть.

Я родом из Монреаля, поэтому приехать в такой маленький городок, как Усть-Каменогорск, было большой переменой. У нас была хорошая команда в том сезоне, мы дошли до финала плей-офф. Это было очень волнующе. Всегда буду помнить тот сезон», — цитирует Сауторна «Шайба.kz».