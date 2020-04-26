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Источник: «Металлург» предлагает Пашнину контракт на 45 млн рублей за сезон

Источник: «Металлург» предлагает Пашнину контракт на 45 млн рублей за сезон
Хоккей / КХЛ 0

Защитник Михаил Пашнин в межсезонье может перейти в магнитогорский «Металлург». Действующий контракт Пашнина с «Салаватом Юлаевым» заканчивается 30 апреля 2020 года.

Как сообщает «ГорОбзор.ру», «Металлург» предлагает Пашнину контракт с зарплатой в размере 45 миллионов рублей за сезон. В Уфе защитник зарабатывал 60 миллионов в год, но из-за введения потолка зарплат и нестабильной экономической ситуации «Салават» может предложить 35 миллионов.

В минувшем регулярном чемпионате Пашнин провёл 54 матча и набрал 10 (2+8) очков при показателе полезности «+9». В шести матчах плей-офф защитник сделал две результативные передачи. Игрок стал лучшим по силовым приёмам в регулярке (174 хита) и в первом раунде Кубок Гагарина (21).

Пашнин пропустил два матча «Салавата» после слов Цулыгина о «людях, игравших против нас»
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