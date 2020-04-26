В Калгари могут сделать исключение и разрешить мероприятия с участием спортивных команд

В Калгари продолжает действовать запрет на массовые мероприятия, на которых присутствует более 15 человек — он продлится до 31 августа. Но, по информации журналиста Postmedia News Дэнни Остина, для профессиональных спортивных команд может быть сделано исключение.

«Возможно, профессиональные спортивные команды получат особый статус и будут исключением. Но пока не вижу варианта, чтобы этим летом мы вернулись к полностью заполненным трибунам стадионов», — сказал мэр Калгари Нахид Ненши.

Напомним, провинция Альберта, где базируются два клуба Национальной хоккейной лиги — «Калгари Флэймз» и «Эдмонтон Ойлерз», — остаётся кандидатом, чтобы НХЛ использовала эти города для доигровки сезона.