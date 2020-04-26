«Питтсбург» не заинтересован в заключении контрактов со свободными агентами из КХЛ
Обозреватель Pittsburgh Hockey Now Дэн Кингерски сообщил, что «Питтсбург Пингвинз» не заинтересован в заключении контрактов со свободными агентами из числа игроков Континентальной хоккейной лиги.
Журналист сообщил, что подобная ситуация обусловлена слабым скаутингом «Пингвинз» в КХЛ. Отмечается, что скауты «пингвинов» куда лучше занимаются изучением игроков скандинавских команд. В частности, большой упор сделан на финских хоккеистов.
Последним российским игроком, подписавшим контракт с «Питтсбургом», был Сергей Плотников, который заключил контракт перед началом сезона-2015/2016. Он провёл 32 матча за «Пингвинз», не забросив ни одной шайбы, после чего был обменян в «Аризону Койотс», за которую сыграл ещё 13 матчей.
Гончар: я больше 20 лет живу в США и не имею права оценивать, что происходит в России
Читайте также
- 26 апреля 2020
-
15:26
-
15:20
-
15:10
-
14:52
-
14:27
-
14:05
-
13:55
-
13:30
-
13:18
-
12:59
-
12:42
-
12:20
-
11:59
-
11:37
-
11:20
-
10:55
-
10:30
-
10:10
-
09:33
-
09:09
-
09:00
-
07:00
-
00:41
-
00:16
- 25 апреля 2020
-
23:34
-
23:12
-
22:39
-
22:35
-
21:54
-
21:30
-
21:18
-
20:45
-
20:36
-
20:13
-
19:58
Партнерский контент