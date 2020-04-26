«Питтсбург» не заинтересован в заключении контрактов со свободными агентами из КХЛ

Обозреватель Pittsburgh Hockey Now Дэн Кингерски сообщил, что «Питтсбург Пингвинз» не заинтересован в заключении контрактов со свободными агентами из числа игроков Континентальной хоккейной лиги.

Журналист сообщил, что подобная ситуация обусловлена слабым скаутингом «Пингвинз» в КХЛ. Отмечается, что скауты «пингвинов» куда лучше занимаются изучением игроков скандинавских команд. В частности, большой упор сделан на финских хоккеистов.

Последним российским игроком, подписавшим контракт с «Питтсбургом», был Сергей Плотников, который заключил контракт перед началом сезона-2015/2016. Он провёл 32 матча за «Пингвинз», не забросив ни одной шайбы, после чего был обменян в «Аризону Койотс», за которую сыграл ещё 13 матчей.