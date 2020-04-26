Попихин: в Ташкенте просто нельзя плохо играть. Посыпать пеплом всё — это не то

Главный тренер «Хумо» Евгений Попихин прокомментировал отказ ташкентского клуба от участия в следующем сезоне ВХЛ.

«Позвонили за день-два, сказали, возможно, команда пропустит следующий сезон. Но теплилась надежда. Затем была видеоконференция: вице-президент федерации, директор клуба, менеджер и я — там и объявили, что в новом сезоне команда не будет принимать участия. Сказал на конференции, что мы проделали отличную работу, сезон был начат с нуля, в конце мы играли во втором раунде плей-офф. В хоккейном, спортивном плане мы выиграли много. Команда в концовке выглядела мобильно, серьёзно и достойно, ребята — молодцы. С руководством тоже наладили контакт. Сначала были трения, это нормальное явление, потом было взаимопонимание, у меня был карт-бланш с игроками. Никто не лез, не давал советов.

Были разговоры, подсказки — к этому нормально отношусь, даже нравится дискуссии. Главное, чтобы от этого был толк. Молодцы все — и доктор, и сервис, и кто работал на стадионе. Перед сезоном говорили, что для тренера самой трудной задачей является превращение команды в семью. И семья появилась! От президента до уборщицы — все были настроены на одну волну. Даже болельщики провожали и ждали нас! В КХЛ это понятно, когда выиграл Кубок Гагарина, а тут — первый раунд в ВХЛ. В Ташкенте пошёл хоккей: тебя узнают, подходят, интересуются — у всех был интерес.

Большое спасибо зрителям — хоккей признали, команду полюбили, поддержка была сумасшедшей! То, что команда на следующий год не будет выступать, — стечение обстоятельств. Люди команду любят, знают про прекрасный стадион, шоу. Там просто нельзя плохо играть. Посыпать пеплом всё — это не то. Зрителям нужно объяснить, что это всё временно, а через годик будет команда, будет хоккей, который полюбился в Ташкенте», — цитирует Попихина пресс-служба ВХЛ.