Антропов: Плющев пытался переманить меня в Россию с потенциалом игры за сборную

Бывший капитан сборной Казахстана Николай Антропов рассказал, что ему предлагали выступать за Россию.



«Да, была возможность выступать за Россию. По-моему, в 1995 году мы играли в финале чемпионата России со своей командой «Торпедо-80», в Липецке или Тольятти это было. После турнира Владимир Анатольевич Плющев пытался переманить меня в Россию с потенциалом игры за сборную, насколько знаю.

Но отец, а его слово для меня было закон, сказал, что, пока не отыграю хотя бы один сезон за главную команду «Торпедо», никуда меня не отпустит. За что бесконечно ему благодарен, пожизненно, так как, считаю, моя карьера сложилась довольно-таки удачно.

Но в тот момент, когда услышал, что могу уехать в Россию и, потенциально, играть за них, был очень зол и обижен на папу. Как раз в то время, в начале 1990-х, тренеры и игроки начали разъезжаться и уезжать в Россию. Это как раз было началом развала усть-каменогорской школы хоккея», — цитирует Антропова Vesti.kz.