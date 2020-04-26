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Бартулис: результаты, которые Скабелка показал в «Барысе», сами всё говорят

Бартулис: результаты, которые Скабелка показал в «Барысе», сами всё говорят
Хоккей / КХЛ 0

Бывший защитник «Барыса» Оскар Бартулис рассказал о выступлении за казахский клуб.

«До «Барыса» уже играл у Андрея Назарова в Донецке. Очень понравилось, как он работает с нами. Это и стало одним из главных факторов перехода в «Барыс». В «Адмирале» были хорошие времена. Команда собралась хорошая. Отличные коллектив и тренерский корпус во главе с Александром Андриевским.

Самое главное, тренер давал нам с Джонатоном Блумом много игрового времени, доверял все ситуации — большинство, меньшинство. В «Барысе» ситуация была другой. В то время там главные роли играли Кевин Даллмэн и Майк Ландин.

Трудно сейчас сказать, будет ли большой потерей уход Андрея Скабелки, поскольку не знаем, кто станет следующим тренером «Барыса», как команда проведёт сезон с ним. Но результаты, которые он показал в Казахстане, сами всё говорят. Думаю, очень хорошая кандидатура для «Барыса» — Николай Антропов. Он там много поиграл и знает о команде всё», — цитирует Бартулиса Sports.kz.

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