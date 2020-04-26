Кириллу Капризову на день рождения подарили овцу

Необычный подарок получил на свой день рождения нападающий ЦСКА Кирилл Капризов. Друзья подарили 23-летнему форварду овцу.
«Самый сильный подарок. Спасибо моим друзьям. Назвали Катей», — написал Капризов в своём «инстаграме».
Фото можно посмотреть в «Инстаграме».
В минувшем сезоне регулярного чемпионата КХЛ Капризов провёл за ЦСКА 57 матчей, в которых забил 33 гола и сделал 29 результативных передач. В плей-офф форвард набрал 4 (2+2) очка в 4 матчах.
Правами в НХЛ на Капризова обладает «Миннесота Уайлд», и из-за возраста он может подписать с «дикарями» только двухлетний контракт начального уровня с базовым окладом в размере $ 925 тыс. и максимально возможными бонусами в размере $ 2,85 млн.
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