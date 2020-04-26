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Капитан ЦСКА Андронов выставил на благотворительный аукцион свою клюшку и свитер

Капитан ЦСКА Андронов выставил на благотворительный аукцион свою клюшку и свитер
Хоккей / КХЛ 0

Капитан московского ЦСКА Сергей Андронов выставил на благотворительный аукцион свою клюшку и свитер сборной России. Вырученные средства пойдут на лечение полуторагодовалой Ирины Шестаковой, у которой редкий недуг — спинальная мышечная атрофия. На лечение девочки необходимо $ 2,1 млн.

«Давайте вместе поможем девочке Ирине Шестаковой выздороветь и сделаем что-то хорошее», — сказал Андронов в видеообращении к поклонникам.

Аукцион стартует 18 апреля в 21:00 на странице Ирины Шестаковой в «Инстаграме» и продлится неделю. Стартовая цена — 15 тыс. рублей.

В своих соцсетях Ирину поддержали бывшие футболисты сборной России Сергей Игнашевич, Евгений Алдонин, Константин Зырянов и Руслан Нигматуллин, а также вратарь «Спартака» Артем Ребров и полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский.

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